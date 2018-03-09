15-річна українка Костюк вийшла в півфінал турніру в китайському Чжухаї

Наша спортсменка обіграла Далілу Якупович зі Словенії.

15-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал турніру серії ITF Womens Circuit в китайському Чжухаї з призовим фондом 60 тисяч доларів, повідомляє Isport.

У чвертьфіналі українка обіграла словенку Далілу Якупович у двох сетах 6:3, 7:5.

У стартовому сеті словенська тенісистка у третьому геймі з другої спроби реалізував брейк і повела 3:1, але після цього українці вдалося виграти п'ять геймів поспіль, двічі взяв подачу суперниці, і довести справу до перемоги в сеті.

У другому сеті вже Костюк вийшла вперед 3:1 з брейком, але Якупович зуміла зрівняти рахунок. Костюк знову зробила брейк і повела 5:3, однак не змогла подати на матч у десятому геймі. Правда вже в наступному геймі Березня зробила брейк і спокійно подала на матч.

Тенісистки провели на корті 1 годину 11 хвилин, і за цей час українка жодного разу не подала навиліт, при цьому допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала п'ять із дев'яти брейк-поінтів.

За вихід у фінал змагань Костюк посперечається з переможницею матчу між восьмою сіяною словачкою Анною-Кароліною Шмидловой і Віталій Дяченко з Росії.