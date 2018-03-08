Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу в Фінляндії

Жоден з українців не потрапив до топ-50, перемогу здобув росіянин Шипулін.

Українські біатлоністи опинилися поза топ-50 спринтерської гонки на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, а перемогу святкував росіянин Антон Шипулін, для якого це перший виграш у сезоні, повідомляє офіційний сайт змагань.

Відсутність в гонці Мартена Фуркада подарувала шанс Йоханнесу Бьо ліквідувати 54-очкове відставання і вийти на перше місце в загальному заліку Кубка світу. Для цього норвежцю треба було фінішувати не нижче другого місця, але бажано — перемагати. Однак два промахи на стрільбі стоячи відкинули норвежця на четверте місце, на якому він і завершив гонку.

А перемогу святкував росіянин Антон Шипулін, який приніс своїй країні перше біатлонне золото в цьому сезоні. На 6 секунд росіянин випередив представника Латвії Андрейса Расторгуєвса. Бронзовим призером спринту став француз Кантен Фійон Майї.

Легендарний норвежець Оле Ейнар Бьорндален зумів показати кращий результат в сезоні - він опинився на 12-му місці.

Що стосується українців, то це був черговий провал від чоловічої збірної. Найвище місце - у Володимира Семакова (53), ще гірше виступили Артем Прима (57), Дмитро Підручний (61), Руслан Ткаленко (73) та Артем Тищенко (78).

Етап Кубка світу в Контіолахті

1. Антон Шипулін (Росія, 0+0) 23:51.6

2. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0) +5.8

3. Кантен Фійон Майї (Франція, 0+0) +17.3

4. Йоханнес Бьо (Норвегія, 0+2) +19.0

5. Арнд Пайффер (Німеччина, 0+1) +27.4

...52. Володимир Семаков (УКРАЇНА-0+1) +1:53.3

56. Артем Прима (УКРАЇНА, 1+1) +1:58.5

61. Дмитро Підручний (УКРАЇНА, 1+3) +2:05.2

73. Руслан Ткаленко (УКРАЇНА, 1+2) +2:34.1

78. Артем Тищенко (УКРАЇНА, 1+1) +2:45.9