Стаховський, Козлова і Бондаренко не змогли подолати кваліфікацію турніру в Індіан-Уеллсі

Жоден український тенісист не пробився в основну сітку з попереднього турніру.

У Індіан-Уеллсі (США) завершилися кваліфікаційні змаганння супертурніру Indian Wells Masters (призовий фонд 5,3 мільйона доларів), де у вирішальному матчі Сергій Стаховський поступився Кемерону Норрі з Великобританії.

Гра завершилася з рахунком 4:6, 2:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравці провели на корті 1 годину 18 хвилин.

Українець зробив 5 ейсів проти 3 у суперника. А також допустив 2 невимушених помилки проти 4 - у Норрі.

Разом з тим, наш спортсмен виграв лише 53 з 120 розіграшу м'ячів, що в процентному співвідношенні складає 43.

Раніше, в основний турнір з кваліфікації не потрапили Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Козлова в двох сетах поступилася американці Ешлі Кретцер, власниці «wild card»: 4:6, 1:6. Бондаренко також у двох сетах програла білоруській спортсменці Вірі Лапко: 0:6, 3:6.

В основній сітці турніру в Індіан-Уеллсі виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов. З кваліфікації в основний турнір не попад жоден представник України..