Стаховський, Козлова і Бондаренко не змогли подолати кваліфікацію турніру в Індіан-Уеллсі
У Індіан-Уеллсі (США) завершилися кваліфікаційні змаганння супертурніру Indian Wells Masters (призовий фонд 5,3 мільйона доларів), де у вирішальному матчі Сергій Стаховський поступився Кемерону Норрі з Великобританії.
Гра завершилася з рахунком 4:6, 2:6, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гравці провели на корті 1 годину 18 хвилин.
Українець зробив 5 ейсів проти 3 у суперника. А також допустив 2 невимушених помилки проти 4 - у Норрі.
Разом з тим, наш спортсмен виграв лише 53 з 120 розіграшу м'ячів, що в процентному співвідношенні складає 43.
Раніше, в основний турнір з кваліфікації не потрапили Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.
Козлова в двох сетах поступилася американці Ешлі Кретцер, власниці «wild card»: 4:6, 1:6. Бондаренко також у двох сетах програла білоруській спортсменці Вірі Лапко: 0:6, 3:6.
В основній сітці турніру в Індіан-Уеллсі виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов. З кваліфікації в основний турнір не попад жоден представник України..