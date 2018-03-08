Світоліна зіграє на п'яти турнірах WTA навесні і Roland Garros

Елітна українська теніситка представила свої плани на найближчі три місяці.

Найкраща тенісистка України і 4-а ракетка світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Еліна Світоліна оприлюднила свій календар виступів на найближчі три місяці.

Спортсменка візьме участь в п'яти турнірах WTA і змаганні серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros, повідомляється на офіційному сайті Світоліної.

7 березня в США стартував турнір в Індіан-Уеллс, де наша спортменка розпочне виступи не раніше 10 березня.

Потім в її графіку змагання в Майамі (старт - 20 березня), переїзд до Європи і три турніру на грунтовому покритті в рамках підготовки до Відкритого чемпіонату Франції. Світоліна виступить на змаганнях в німецькому Штуттгарті (23 квітня), столиці Іспанії Мадриді (5 травня) і столиці Італії Римі (14 травня).