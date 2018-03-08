15-річна українка Костюк вийшла у чвертьфінал тенісного турніру ITF у Чжухаї

Наша спортсменка всього за 51 хвилину розгромила китаянку Сюнь Фанїн.

15-річна українська тенісистка Марта Костюок продовжує вражувати тенісний світ своїми результатами, й вийшла у чвертьфінал тенісного турніру серії ITF Womens Circuit у китайському Чжухаї з призовим фондом в 60 тисяч доларів США.

У другому колі турніру наша спортсменка всього за 51 хвилину розгромила китаянку Сюнь Фанїн з рахунком 6:1, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

При цьому, в першій партії українка програла лише сім розіграшів м'яча.

У другому сеті китаянці вдалося виграти по одному гейму на своїй і чужій подачі, але на гру в цілому це ніяк не вплинуло - більш ніж упевнена перемога Костюк.

Турнір у Чжухаї триватиме до неділі, 11 березня.