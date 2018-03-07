Шведському біатлоністу Самуельссону погрожували вбивством у Росії після заяви про бойкот етапу в Тюмені

14:35, 07 березня 2018
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Себастьян Самуельссон / REUTERS

"Отримав повідомлення в інтернеті, і публічні та приватні, в яких погрожували застрелити мене в Росії, тому що я погана людина. Бажали смерті мені і моїй родині. Не можу сказати, що я боюся, але я не впевнений, що IBU (Міжнародний союз біатлоністів) і російські організатори зможуть гарантувати безпеку, якщо я поїду в Росію", - заявив шведський спортсмен, якого цитує SVT.

"Мене здивувало рішення проводити етап у Тюмені, я був упевнений, що його перенесуть. Я думаю, вони трохи побоюються розмов про антидопінг і того, як зовнішній світ реагує на це. На жаль, думаю, що в IBU багато корупції. Там замішані гроші та інші речі, тому вони вважають, що для них важливо зберегти ці змагання", - додав Самуельссон.

Нагадаємо, заключний етап Кубка світу з біатлону пройде в Тюмені з 22-го по 25 березня.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон заявив про те, що не збирається їхати на останній етап. Раніше про бойкот російського етапу заявили команди США та Чехії.

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Теги: #бойкот етапу Кубку світу в Тюмені