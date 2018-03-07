15-річна українка Костюк пробилася у другий раунд турніру в китайському Чжухаї
14:16, 07 березня 2018Інше
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Це перший виступ Марти Костюк після матчів за збірну.
Марта Костюк / Instagram
Юна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у другий раунд турніру ITF Womens Circuit у китайському Чжухаї.
У стартовому раунді турніру 15-річна Ксотюк у двох сетах обіграла Урсулу Радванську з Польщі - 7:6, 6:2.
Читайте такожЗбірна України з тенісу зіграє в Монреалі проти збірної Канади в Кубку ФедераціїЦе перший матч Костюк після лютневого виступу збірної України в Кубку Федерації. У наступному раунді українка зіграє з китаянкою Сюнь Фан'їн, яка на старті турніру обіграла шостого номера посіву Данку Ковініч.
Марта Костюк (Україна) - Урсула Радванська (Польща) - 7:6 (3), 6:2
У лютому Марта Костюк стала рекордсменкою українського тенісу, дебютувавши за збірну України.
Як повідомляв УНІАН, 15-річна тенісистка оголосила бойкот турнірів, що проходять у Росії, через війну на Донбасі.
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