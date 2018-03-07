Відомий французький сноубордист зняв на відео свій спуск під час лавини в Альпах

12:35, 07 березня 2018
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24tv.ua

Про це повідомляє ТСН.

Томас Крей підкорював гірські вершини на курорті Тінь в Альпах. На відео потрапив момент, коли під його ногами починає рухатися сніговий покрив.

Як пізніше розповів сам Крей, в цей момент він відчував себе так, ніби впав у воду. Врятував спортсмена рюкзак з протилавинною подушкою безпеки, однак сноубордист не відразу зміг його відкрити. Тільки коли пристрій спрацював, спортсмену вдалося піднятися.

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Теги: #лавина сноубордист