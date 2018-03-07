Відомий французький сноубордист зняв на відео свій спуск під час лавини в Альпах

Йому дивом вдалося вижити.

В Альпах відомий французький сноубордист Томас Крей вижив при сходженні лавини. Сам момент йому вдалося зняти за допомогою відеокамери, яка закріплена на шоломі.

Про це повідомляє ТСН.

Томас Крей підкорював гірські вершини на курорті Тінь в Альпах. На відео потрапив момент, коли під його ногами починає рухатися сніговий покрив.

Як пізніше розповів сам Крей, в цей момент він відчував себе так, ніби впав у воду. Врятував спортсмена рюкзак з протилавинною подушкою безпеки, однак сноубордист не відразу зміг його відкрити. Тільки коли пристрій спрацював, спортсмену вдалося піднятися.