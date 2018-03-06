Збірна України з тенісу зіграє в Монреалі проти збірної Канади в Кубку Федерації
18:09, 06 березня 2018Інше
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Матч плей-офф Другої Світової групи відбудеться на хардовому покритті.
Жіноча збірна України з тенісу зіграє з Канадою в Монреалі / ФТУ
Наступний матч жіночої збірної України з тенісу в рамках Кубка Федерації відбудеться в Монреалі. Суперницями українських дівчат будуть представниці команди Канади.
Як повідомляє btu.org.ua, стало відомо, що запланований на 21-22 квітня поєдинок пройде на хардовому покритті в Монреалі на Uniprix Stadium.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку збірна України у лютому без своїх лідерів на виїзді поступилася збірній Австралії (2:3). Тоді за українську збірну дебютувала талановита 15-річна тенісистка Марта Костюк.
З Канадою Україна раніше лише одного разу зустрічалася в Кубку Федерації: у 2013 році у Києві канадки перемогли з рахунком 3:2.
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