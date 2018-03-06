Легендарний норвезький біатлоніст Бьорндален виступить вперше після провалу у відборі на Олімпіаду

Спортсмен вийде на старт спринтерської гонки етапу КС в Контіолахті.

Норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бьорндален виступить у складі національної збірної на сьомому етапі Кубка світу, який пройде 8-11 березня в Контіолахті (Фінляндія).

44-річний Бьорндален замінив у складі національної команди хворого Еміля Хегле Свендсена і точно вийде на старт спринтерської гонки 8 березня, повідомляє "Чемпионат" з посиланням на NRK.

Читайте також8-кратний олімпійський чемпіон Бьорндален не потрапив на свою сьому Олімпіаду поспільЗаміна стала можлива після того, як Бьорндален відмовився їхати на російський етап другого за значущістю Кубка IBU який буде проходити у ті ж терміни, що і змагання в Контіолахті.

Бйорндален не виступав на Кубку світу з 10 січня, коли стало відомо, що він не зумів потрапити у збірну Норвегії на Олімпіаду в Пхенчхані за спортивним принципом, так як не піднімався в особистих гонках Кубка світу сезону-2017/18 вище 18-го місця.