Власник олімпійської ліцензії саночник Мандзій не потрапив у державну програму фінансування до Ігор в Пхенчхані (відео)

13:25, 06 березня 2018
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REUTERS

Допомагала спортсмену лише Федерація санного спорту України, яка надала спортсмену окремі деталі для саней, йдеться у сюжеті програми "Гроші" на 1+1.

"Доводилося самому збирати свої сани. Брав основу, щось десь прикручував, "ліпив". Зрозуміло, якби у мене були сани кращої якості, результат на Олімпіаді був би зовсім іншим, набагато вище", зазначає спортсмен.

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Теги: #Ігор Жданов#Олімпіада саний спорт