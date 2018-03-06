Власник олімпійської ліцензії саночник Мандзій не потрапив у державну програму фінансування до Ігор в Пхенчхані (відео)
13:25, 06 березня 2018Інше
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Спортсмен повинен був сам собі майструвати сани в гаражі, які його ж потім і підвели на олімпійській трасі.
Український саночник Мандзій їхав по олімпійській трасі на знарядді власного виробництва / REUTERS
Учасник Олимийских ігор в Пхенчхані Андрій Мандзій сам собі майстрував сани напередодні головного спортивного старту чотириріччя, тому що не був включений в державну програму фінансування до Ігор-2018.
Допомагала спортсмену лише Федерація санного спорту України, яка надала спортсмену окремі деталі для саней, йдеться у сюжеті програми "Гроші" на 1+1.
"Доводилося самому збирати свої сани. Брав основу, щось десь прикручував, "ліпив". Зрозуміло, якби у мене були сани кращої якості, результат на Олімпіаді був би зовсім іншим, набагато вище", зазначає спортсмен.
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