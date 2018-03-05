Збірна Чехії остаточно відкликала заявку на участь в етапі Кубка світу з біатлону в Росії

Команда візьме участь етапі Кубка IBU.

Збірна Чехії з біатлону відкликала заявку на участь в етапі Кубка світу, який пройде в Тюмені з 22 по 25 березня і стане заключним в поточному сезоні.

Про це кореспонденту ТАСС повідомили в Державній автономній установі Тюменської області "Центр спортивної підготовки і проведення спортивних заходів" (ГАУ ТО ЦСП).

"Збірна Чехії не підтвердила заявку на участь в тюменському етапі Кубка світу з біатлону, але візьме участь у Кубку IBU в Увате", - сказала співрозмовниця агентства.

Читайте такожПрезидент федерації біатлону України Бринзак пояснив, чому збірна поїде на етап Кубка світу в РосіюЯк уточнили в ЦСП, на сьогоднішній день заявки на участь у етапі Кубка світу з біатлону в Тюмені подали 28 збірних.

Через пропуск етапу Кубка світу збірна Чехії може втратити свої позиції в заліку Кубка націй, що призведе до скорочення квоти чеських спортсменів на етапи Кубка світу в наступному сезоні. Краща з чеських біатлоністок Вероніка Віткова займає шосте місце в загальному заліку Кубка світу. Жіноча збірна Чехії займає восьме місце в заліку Кубка націй, чоловіча команда - також восьме.

Раніше повідомлялося, що етап Кубка світу в Тюмені пропустять збірні США і Канади.