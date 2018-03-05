Світоліна зберегла 4-е місце в рейтингу WTA, Долгополов вибув з 50-ти найсильніших

14:40, 05 березня 2018
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Еліна Світоліна захистила титул в Дубаї / facebook.com/ddftennis

Так, в жіночому рейтингу Еліна Світоліна зберегла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

Вона поступається Сімоні Халеп з Румунії, Каролін Возняки з Данії і Гарбіньє Мугурузі (Іспанія).

Читайте такожСвітоліна зіграє з однією з сестер Вільямс на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден"У свою чергу, Леся Цуренко, яка напередодні виграла турнір в Акапулько, зберегла 40-е місце в рейтингу. У Катерини Козлової, як і раніше, 62-е місце в рейтингу, а Катерина Бондаренко перемістилася з 84-го на 74-е місце.

У чоловічому рейтингу АТР Олександр Долгополов перемістився з 48-го на 51-е місце, а Сергій Стаховський залишився на 118-й позиції.У свою чергу, Ілля Марченко піднявся на одну позицію і займає 243-е місце.

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Теги: #теннис#Світоліна рейтинг WTA