Українка Сапсай виграла "золото" на Відкритому Континентальному кубку з дзюдо

12:52, 05 березня 2018
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Анастасія Сапсай (друга ліворуч) - чемпіонка Відкритого Континентального Кубку / eju.net

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

У фіналі надважкої категорії спортсменка із Черкас взяла гору над Мерседес Шигетуварі з Угорщини. У цій же вазі за медаль боролася інша українка - Василина Кириченко зі Львова. У сутичці за бронзову нагороду вона поступилася Соні Асселах із Алжиру.

Читайте такожУкраїнський дзюдоїст Хомула здобув срібну медаль на Відкритому Континентальному кубку у ПразіНа змаганнях цієї ж категорії серед чоловіків, що проходили у Празі, українець Антон Савицький здобув "бронзу" у вазі до 100 кг. Отже, за вихідні українці зібрали повний призовий комплект, враховуючи "срібло" Артема Хомули.

Слід додати, що в турецькій Анталії на Кубку Європи серед кадетів до 18 років наші юнаки також не залишились без нагород: срібло у ваговій категорії до 60 кг завоював Іван Прудіус з Черкас. На сьомому місці завершила змагання Анастасія Балабан з Одеси (44 кг), а Лука Нетяга з Житомира (81 кг) - на 9-му.

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Теги: #Федерація дзюдо України