Українка Сапсай виграла "золото" на Відкритому Континентальному кубку з дзюдо

Українець Антон Савицький на турнірі цієї ж категорії здобув "бронзу".

Українська дзюдоїстка Анастасія Сапсай виграла "золото" на змаганнях Відкритого Континентального Кубку у Варшаві. Українська спортсменка перемогла у категорії понад 78 кг.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

У фіналі надважкої категорії спортсменка із Черкас взяла гору над Мерседес Шигетуварі з Угорщини. У цій же вазі за медаль боролася інша українка - Василина Кириченко зі Львова. У сутичці за бронзову нагороду вона поступилася Соні Асселах із Алжиру.

Читайте такожУкраїнський дзюдоїст Хомула здобув срібну медаль на Відкритому Континентальному кубку у ПразіНа змаганнях цієї ж категорії серед чоловіків, що проходили у Празі, українець Антон Савицький здобув "бронзу" у вазі до 100 кг. Отже, за вихідні українці зібрали повний призовий комплект, враховуючи "срібло" Артема Хомули.

Слід додати, що в турецькій Анталії на Кубку Європи серед кадетів до 18 років наші юнаки також не залишились без нагород: срібло у ваговій категорії до 60 кг завоював Іван Прудіус з Черкас. На сьомому місці завершила змагання Анастасія Балабан з Одеси (44 кг), а Лука Нетяга з Житомира (81 кг) - на 9-му.