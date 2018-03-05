Сестри Семеренко візьмуть участь в найближчому етапі КС з біатлону в Контіолахті
11:12, 05 березня 2018Інше
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Змагання у Фінляндії відбудуться з 8 по 11 березня.
Валентина і Віта Семеренко потрапили в ссотав команди на етап КС / Спортбокс
Федерація біатлону України оприлюднила склад національної збірної на перший після Олімпіади етап Кубка світу.
8-11 березня в Контіолахті поновляться змагання Кубка світу з біатлону, повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Збірна України вирушить до Фінляндії в такому складі:
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Віта Семеренко
Валя Семеренко
Юлія Джима
Анастасія Меркушина
Ірина Варвінець
Чоловіки
Дмитро Підручний
Артем Прима
Володимир Семаков
Руслан Ткаленко
Артем Тищенко
У програмі етапу спринти, одиночна і класична змішані естафети, а також мас-старти.
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