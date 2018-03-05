Сестри Семеренко візьмуть участь в найближчому етапі КС з біатлону в Контіолахті

11:12, 05 березня 2018
Інше
172
Сестры Семеренко выступят на этапе КМ в Контиолахти / Спортбокс

8-11 березня в Контіолахті поновляться змагання Кубка світу з біатлону, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Збірна України вирушить до Фінляндії в такому складі:

Читайте такожБіатлоністка Семеренко оголосила про закінчення кар'єри і не збирається відмовлятися від своїх слів про тренерів командиЖінки

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Ірина Варвінець

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Володимир Семаков

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

У програмі етапу спринти, одиночна і класична змішані естафети, а також мас-старти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #біатлон Кубок світу 2017/18#Семеренко біатлон КС