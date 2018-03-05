Сестри Семеренко візьмуть участь в найближчому етапі КС з біатлону в Контіолахті

Змагання у Фінляндії відбудуться з 8 по 11 березня.

Федерація біатлону України оприлюднила склад національної збірної на перший після Олімпіади етап Кубка світу. 8-11 березня в Контіолахті поновляться змагання Кубка світу з біатлону, повідомляє офіційний сайт ФБУ. Збірна України вирушить до Фінляндії в такому складі: Читайте такожБіатлоністка Семеренко оголосила про закінчення кар'єри і не збирається відмовлятися від своїх слів про тренерів командиЖінки Віта Семеренко Валя Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Ірина Варвінець Чоловіки Дмитро Підручний Артем Прима Володимир Семаков Руслан Ткаленко Артем Тищенко У програмі етапу спринти, одиночна і класична змішані естафети, а також мас-старти.

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