Збірна України залишилася без медалей на ЧС з велоспорт-треку

11:01, 05 березня 2018
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Любов Басова / xsport.ua

Втім, в деяких дисциплінах від медалей наших спортсменів відокремили миті, повідомляє Isport.

Читайте такожБасова завоювала другу медаль для збірної України за день ЧЄ з велоспорту на треку22-річний львів'янин Роман Гладиш в неолімпійської дисципліни скретч став четвертим, 22-річна Елета Старікова стала п'ятою у кейріні, а ветеран команди Любов Шуліка добре виглядала і в гіті на 500 метрів, і в кейріні, але до медалі не добралася.

Загалом в активі української команди сім попадань в десятку.

Додамо, що останній раз українці були на п'єдесталі чемпіонатів світу десять років тому, коли в командному переслідування завоювали срібло.

Як повідомляв УНІАН, українські легкоатлети вперше в історії не виграли медалі на зимовому ЧС

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Теги: #збірна України#велоспорт#чемпіонат світу