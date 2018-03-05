Збірна України залишилася без медалей на ЧС з велоспорт-треку

На рахунку наших спортсменів сім попадань в Топ-10.

В Апелдорні (Нідерланди) завершився чемпіонат світу з велотреку, на якому українська команда не завоювала жодної медалі.

Втім, в деяких дисциплінах від медалей наших спортсменів відокремили миті, повідомляє Isport.

Читайте такожБасова завоювала другу медаль для збірної України за день ЧЄ з велоспорту на треку22-річний львів'янин Роман Гладиш в неолімпійської дисципліни скретч став четвертим, 22-річна Елета Старікова стала п'ятою у кейріні, а ветеран команди Любов Шуліка добре виглядала і в гіті на 500 метрів, і в кейріні, але до медалі не добралася.

Загалом в активі української команди сім попадань в десятку.

Додамо, що останній раз українці були на п'єдесталі чемпіонатів світу десять років тому, коли в командному переслідування завоювали срібло.

Як повідомляв УНІАН, українські легкоатлети вперше в історії не виграли медалі на зимовому ЧС