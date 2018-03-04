Українські каратисти вибороли на етапі Серії А в Зальцбурзі золото і дві бронзи

Медалі на рахунку Андрія Торошанко (-84 кг) завоював золото, Анастасії Степашко (68+ кг) і Гната Пака (-67 кг) – бронза.

2-4 березня в Зальцбурзі (Австрія) пройшов другий етап Серії А – престижного циклу турнірів Карате 1, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF).

Спортсмени збірної України везуть з батьківщини Моцарта три нагороди: Андрій Торошанко (-84 кг) завоював золото, а Анастасія Степашко (68+ кг) і Гнат Пак (-67 кг) – бронзу, повідомляє прес-служба УФК.

Серія А проводиться WKF в цьому році вперше. В турнірі можуть брати участь усі бажаючі – на відміну від Прем'єр-ліги Карате 1, куди допускаються тільки спортсмени з топ-100 світового рейтингу. Але результати на турнірах Серії А також дають рейтингові очки, важливі у світлі відбору на Олімпіаду-2020 в Токіо.

19-річний Андрій Торошанко, вчорашній юніор, який побував й віце-чемпіоном Європи і бронзовим призером чемпіонату світу, а у минулому році у складі чоловічої команди здобув бронзу на дорослому чемпіонаті Європи, у Зальцбурзі досяг найбільшого успіху в своїй кар'єрі. Спортсмен київського клубу «Сен-Бін» на татамі арени Sporthalle Alpenstraße послідовно переміг суперників з Швейцарії (1:0), Японії (4:1), Росії (3:1), Сербії (4:0), Азербайджану (2:0). У півфіналі Андрій обіграв серба Володимира Брежанчича (7:4), а у фіналі завдав поразки японця Макото Ліжку (0:0, за рішенням суддів).

Свій перший великий міжнародний успіх в Зальцбурзі здобув 22-річний киянин Гнат Пак з клубу «Чемпіон». Він здобув перемоги над суперниками з Італії (0:0), Ірландії (3:0), Бельгії (4:2), Йорданії (4:2), Косова (2:1). У півфіналі Гнат програв узбекові Икболжону Узакову – 0:5, а у бронзовому фіналі здолав чилійця Ісраеля Сантану – 4:4 (по першому набраним балом).

Якщо для молодих Торошанко і Пака успіхи в Зальцбурзі стали дебютними, то 26-річна одеситка Анастасія Степашко, четвертий номер світового рейтингу, має у своєму активі повний комплект медалей Прем'єр-ліги, і на попередньому турнірі Серії А в Гвадалахарі взяла бронзу. Свій високий результат спортсменка клубу «Тигреня» повторила і у Зальцбурзі. Настя була сильнішою за суперниць з Угорщини (0:0), Нідерландів (5:1), Швейцарії (8:2), Англії (2:1). У півфіналі Степашко за нічийного рахунку 0:0 поступилася Лючії Лесяк з Хорватії, зате у бронзовому фіналі при такому ж рахунку їй віддали перемогу в бою проти єгиптянки Айші Мохамед.

Радість перемог зі своїми вихованцями поділяють їх тренери: Микола Сираковский (тренер Торошанко), Максим Невмержицький (Пак) та Ігор Негатуров (Степашко).

Нагадаємо, що в Гвадалахарі (Іспанія) на першому етапі Серії А українці здобули два " золота (Стас Горуна та Валерій Чоботар) і дві бронзи (Аніта Серьогіна та Анастасія Степашко).

Варто зазначити, що завдяки підтримці Міністерства спорту Українська федерація карате змогла оплатити участь у турнірі в Зальцбурзі всіх перших і других номерів національної збірної і всіх чинних чемпіонів України. Всього ж в Австрії виступило рекордна кількість учасників від України – 78 осіб. Турніри такого рангу-це відмінна школа для наших каратистів, особливо – молодих.

Найбільш успішними стали виступи Ігоря Угнича (-60 кг) і Віктора Ксенжика (-75 г), які посіли п'яті місця, здобувши 5 перемог. Сьоме місце в активі Галини Мельник (-68 кг) і Тараса Герчука (84+ кг). По 4 перемоги здобули Євген Дишловенко (-67 кг) і Різван Талібів (-75 кг). Ще чотири наші спортсмени здобули по 3 перемоги.

Головний тренер збірної України Антон Нікулін дав відпочити лідерам команди – Станіславу Горуне і Анжеліці Терлюге. Їх чекає наступний великий міжнародний старт – етап Прем'єр-ліги в Роттердамі, який пройде 16-18 березня.