Запорізький "Мотор" не зміг вийти в 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів

18:03, 04 березня 2018
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"Мотор" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів / handball.motorsich

Матч завершився з рахунком 33:26, а з урахуванням поразки данців у першому матчі в Запоріжжі (30:32), "Скьєрн" за сумою двох ігор вийшов в 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Мотор" мав перевагу тільки в самому початку гри, ведучи в рахунку з перевагою в 2-3 м'ячі, але вже до перерви відчутно програвав - 20:15. А після перерви данці тільки збільшували розрив у рахунку, довівши його до семи.

Кращим бомбардиром матчу у складі "Мотора" став Захар Денисов, на рахунку якого 7 голів.

Таким чином, "Мотор" заершил виступ у турнірі, не потрапивши в 1/8 фіналу.

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Теги: #Мотор Запоріжжя#гандбол Мотор Ліга чемпіонів