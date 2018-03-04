Запорізький "Мотор" не зміг вийти в 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів

У раунді плей-офф запоріжці поступилися данському "Скьєрну" за сумою двох матчів.

У Скьєрні (Данія) завершився матч-відповідь раунду плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Скьєрн" приймав чемпіона України "Мотор" із Запоріжжя, обіграв суперника і вийшов у 1/8 фіналу.

Матч завершився з рахунком 33:26, а з урахуванням поразки данців у першому матчі в Запоріжжі (30:32), "Скьєрн" за сумою двох ігор вийшов в 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Мотор" мав перевагу тільки в самому початку гри, ведучи в рахунку з перевагою в 2-3 м'ячі, але вже до перерви відчутно програвав - 20:15. А після перерви данці тільки збільшували розрив у рахунку, довівши його до семи.

Кращим бомбардиром матчу у складі "Мотора" став Захар Денисов, на рахунку якого 7 голів.

Таким чином, "Мотор" заершил виступ у турнірі, не потрапивши в 1/8 фіналу.