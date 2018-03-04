Леся Цуренко виграла тенісний турнір в мексиканському Акапулько

У фіналі українка обіграла Штефані Фегеле зі Швейцарії.

В Акапулько (Мексика) завершився фінальний матч тенісного турніру Abierto Mexicano TELCEL,де українка Леся Цуренко обіграла Штефані Фегеле з Швейцарії.

Матч з рахунком завешился 5:7, 7:6 (2), 6:2, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Читайте такожУкраїнка Цуренко обіграла Младенович і вийшла у півфінал турніру WTA в Акапулько (відео)Українка в цьому матчі зробила 2 ейси, проти 4 у суперниці і зробила 10 невимушених помилок (0 - у суперниці). Разом з тим, наша тенісистка мала перевагу в чистоті першої подачі (69 відсотків проти 52), выиграннных брейк-пойнтах (60 проти 53) та загальну кількість очок (57 проценто проти 51).

Таким чином, Цуренко виграла третій турнір в своїй професійній кар'єрі. Раніше спортсменка перемагала на змаганнях у Стамбулі (Туреччина) в липні 2015 року і в Гуанчжоу (Китай) - у вересні 2016 року. Всі перемоги були здобуті на змаганнях, що проводяться на кортах з твердим покриттям хард.