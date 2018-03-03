Український дзюдоїст Хомула здобув срібну медаль на Відкритому Континентальному кубку у Празі

У ваговій категорії до 73 кілограмів сумчанин у фіналі поступився італійцю.

У Празі на змаганнях Відкритого Континентального Кубку з дзюдо українець Артем Хомула здобув срібну нагороду в категорії до 73 кілограмів.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Артем Хомула, який представляє Суми, дійшов до фіналу змагань, де програв італійцю Аугусто Мелоні.

Ще один український спортсмен - Геворг Хачатрян із Дніпра - у вазі до 66 кг теж поступився у поєдинку за медаль, щоправда, бронзову. Він програв Кайрату Агібаєву із Казахстану.

Змагання Відкритого Континентального Кубку серед жінок проходять у ці дні у Варшаві. Українські спортсменки мали шанс здобути призові місця. У категорії до 52 кг Людмила Плієва із Дніпра сперечалася за "бронзу" з Ірем Коркмаз із Туреччини, але посіла в результаті п'яте місце. Юлія Гребеножко із Чернігова вже у першому втішному поєдинку в вазі до 63 кг зазнала поразки від польської дзюдоїстки Ангеліки Шиманської й фінішувала сьомою.

Інші українські спортсмени поборяться за нагороди у неділю.