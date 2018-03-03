Українки вийшли у фінал естафети 4х400 метрів на ЧС з легкої атлетики, показавши третій результат

20:30, 03 березня 2018
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Українки вийшли у фінал естафети 4х400 метрів на чемпіонаті світу в приміщенні / Скріншот

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда України у складі Тетяни Мельник, Катерини Климюк, Ганни Ярощук-Рижиковій і Анастасії Бризгіній продемонструвала третій результат серед усіх учасниць півфіналу. Українки пробігли за 3 хвилини 32,06 секунди.

Читайте такожУкраїнець Касьянов йде на четвертому місці після трьох видів семиборства на чемпіонаті світу з легкої атлетикиЦього вистачило для прямої кваліфікації у фінал естафети 4х400 метрів. Найкращий час в півфіналах показали спортсменки США - головні фаворити естафети. Американки на півтори секунди швидше за всіх суперниць. Другий час у півфіналі за Ямайкою, а третє - за Україною. Також у фінал естафети вийшли Великобританія, Польща та Італія.

Фінал жіночої естафети 4х400 метрів відбудеться в неділю, 4 березня. Старт забігу - в 18:30 за київським часом.

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Теги: #чемпіонат світу з легкої атлетики 2018