Українська тенісистка Костюк оголосила бойкот турнірів у Росії через війну на Донбасі

13:24, 03 березня 2018
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Марта Костюк / sapronov-tennis.org

"Так, була пропозиція виступити на великих турнірах у РФ, але я відмовилася. І поки на Сході будуть бойові дії, я вважаю недоречним брати участь у змаганнях, що проводяться в Росії", - сказала Костюк в інтерв'ю виданню "Главком".

Нагадаємо, Марта стала наймолодшою учасницею третього кола турніру серії Великого Шолома за останні 20 років. У матчі 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2018 Костюк поступилася в дербі першій ракетці України Еліні Світоліній.

У лютому Марта Костюк дебютувала в національній збірній України, зігравши в матчі Кубка Федерації проти Австралії.

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Теги: #Марта Костюк бойкот Росії