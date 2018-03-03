Українська тенісистка Костюк оголосила бойкот турнірів у Росії через війну на Донбасі

15-річна українка вважає недоречним виступати в Росії, поки на сході України йдуть бойові дії.

15-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка стала головним проривом Australian Open-2018, принципово відмовилася виступати на турнірах в Росії. Юна українка оголосила бойкот змагань в Москві і Санкт-Петербурзі через агресію РФ на Донбасі.

"Так, була пропозиція виступити на великих турнірах у РФ, але я відмовилася. І поки на Сході будуть бойові дії, я вважаю недоречним брати участь у змаганнях, що проводяться в Росії", - сказала Костюк в інтерв'ю виданню "Главком".

Нагадаємо, Марта стала наймолодшою учасницею третього кола турніру серії Великого Шолома за останні 20 років. У матчі 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2018 Костюк поступилася в дербі першій ракетці України Еліні Світоліній.

У лютому Марта Костюк дебютувала в національній збірній України, зігравши в матчі Кубка Федерації проти Австралії.