Українка Цуренко другий рік поспіль вийшла у фінал турніру WTA в Акапулько

У півфіналі українка у двох сетах обіграла Дар'ю Гаврилову з Австралії.

Друга ракетка України Леся Цуренко другий рік поспіль пробилась у фінал турніру в Акапулько категорії WTA International.

У півфіналі українська тенісистка впевнено обіграла 26-ту ракетку світу Дар'ю Гаврилову з Австралії за 1 годину 47 хвилин. Рахунок поєдинку - 6:2, 6:4.

Цуренко почала матч з двох брейків і повела 3:0, але Гаврилова вирівняла гру і дівчата стали обмінюватися брейками – лише у восьмому геймі за рахунку 5:2 на свою користь Цуренко змогла захистити свою подачу і виграти сет.

У другому сеті Цуренко почала змітати суперницю, вийшовши вперед з рахунком 5:0, але коли для виходу в фінал залишалося провести один вдалий розіграш, Гаврилова видала серію з чотирьох виграних геймів, включаючи чотири відіграних матч-боли.

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Для Цуренко, яка є чинною чемпіонкою змагань, це дев'ята перемога поспіль на кортах в Акапулько.

Фінал-2018 в Акапулько стане четвертим у кар'єрі Лесі. У вирішальних матчах на турнірах WTA тенісистка з Києва ще не програвала.

Суперницею нашої тенісистки по фіналу стала швейцарка Штефані Фегеле (183-й номер WTA), яка у двох сетах обіграла шведку Ребекку Петерсон. Статистика очних зустрічей двох фіналісток - на користь українки (4-1).