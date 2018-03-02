Світоліна зіграє з однією з сестер Вільямс на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден"

Очікується участь у турнірі новоспеченої матері Серени Вільямс.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з Вінус Вільямс на виставковому турнірі в Нью-Йорку.

5 березня в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden відбудеться виставковий турнір Tie Break Tens, за регламентом якого кожна зустріч проходитиме у форматі тай-брейку, а для перемоги потрібно набрати 10 очок.

В турнірі в Нью-Йорку візьмуть участь 8 тенісисток, серед яких - українка Еліна Світоліна. Також очікується участь новоспеченої матері Серени Вільямс.

Читайте такожСвітоліна розбила росіянку і захистила титул чемпіонки турніру в ДубаїНапередодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу турніру:

Даніела Хантухова (Словаччина) — Коко Вандевей (США)

Вінус Вільямс (США) — Еліна Світоліна (УКРАЇНА)

Серена Вільямс (США) — Маріон Бартолі (Франція)

Сорана Кирстя (Румунія) — Чжан Шуай (Китай)

Раніше Світоліна і Вільямс-старша вже зустрічалися двічі. Рахунок особистих зустрічей — 1:1. У 2015 році в Римі перемогла американка, а Еліна взяла реванш у 2017 році в Торонто.