Капітан збірної України з біатлону Підгрушна шукає тренера і не планує завершувати кар'єру

Олена Підгрушна підтвердила, що пропустить кінцівку нинішнього сезону.

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна достроково завершила сезон 2017-2018, але йти зі спорту не збирається.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак раніше повідомив, що Олена не поїде на заключні етапи Кубка світу. Сама біатлоністка потвердила пропуск завершення сезону, а також заявила в коментарі UA:Перший, що в її плани не входить завершення кар'єри:

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Заключна частина сезону стартує 8-11 березня у фінському Контіолахті, потім 15-18 березня продовжиться у Холменколлені (Норвегія), а завершиться 22-25 березня етапом в російській Тюмені.