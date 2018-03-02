Українська шахістка Музичук обмінялася футболками з Роналду

Українська шахістка Анна Музичук зустрілася з президентом "Реала" і гравцями мадридської команди.

Українська шахістка Анна Музичук побувала на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді і познайомилася з однією з головних зірок світового футболу Кріштіану Роналду.

Про зустріч з португальською легендою "Реала" шахістка повідомила на своїй сторінці в Facebook, підкріпивши цей факт фотографією.

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«Минулої суботи я мала приємність відвідати «Сантьяго Бернабеу» і зустрітися з президентом "Реала" Флорентіно Пересом і гравцями клубу. Обмін футболками з Кріштіану Роналду особливо запам'ятався», - написала Музичук в соцмережі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Анна Музичук через порушення прав жінок відмовилася від виступу в Саудівській Аравії на чемпіонаті світу з рапіду і бліцу.