Українська шахістка Музичук обмінялася футболками з Роналду

12:59, 02 березня 2018
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Ганна Музичук обмінялася футболками з Кріштіану Роналду / Facebook Ганни Музичук

Про зустріч з португальською легендою "Реала" шахістка повідомила на своїй сторінці в Facebook, підкріпивши цей факт фотографією.

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«Минулої суботи я мала приємність відвідати «Сантьяго Бернабеу» і зустрітися з президентом "Реала" Флорентіно Пересом і гравцями клубу. Обмін футболками з Кріштіану Роналду особливо запам'ятався», - написала Музичук в соцмережі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Анна Музичук через порушення прав жінок відмовилася від виступу в Саудівській Аравії на чемпіонаті світу з рапіду і бліцу.

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Теги: #Анна Музичук Кріштіану Роналду