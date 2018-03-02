Українка Цуренко обіграла Младенович і вийшла у півфінал турніру WTA в Акапулько (відео)

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з Дар'єю Гавриловою з Австралії.

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла 14-ту ракетку світу Крістіну Младенович з Франції і вийшла в півфінал турніру WTA турніру в Акапулько з призовим фондом $250 000.

Матч тривав трохи більше години і завершився переконливою перемогою української тенісистки - 6:2, 6:2, повідомляє Трибуна.

Зазначимо, що торік українка обіграла Младенович у фіналі цього турніру.

Це другий півфінал у сезоні на турнірах WTA для Цуренко. У січні вона дійшла до 1/2 фіналу турніру в Хобарті.

У півфінальному матчі в Акапулько українка зустрінеться з 26-ю ракеткою світу австралійкою Дар'єю Гавриловою.