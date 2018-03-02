Українка Цуренко обіграла Младенович і вийшла у півфінал турніру WTA в Акапулько (відео)
11:42, 02 березня 2018Інше
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У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з Дар'єю Гавриловою з Австралії.
Цуренко вийшла до півфіналу турніру WTA в Акапулько / Великий Теніс України
Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла 14-ту ракетку світу Крістіну Младенович з Франції і вийшла в півфінал турніру WTA турніру в Акапулько з призовим фондом $250 000.
Матч тривав трохи більше години і завершився переконливою перемогою української тенісистки - 6:2, 6:2, повідомляє Трибуна.
Зазначимо, що торік українка обіграла Младенович у фіналі цього турніру.
Це другий півфінал у сезоні на турнірах WTA для Цуренко. У січні вона дійшла до 1/2 фіналу турніру в Хобарті.
У півфінальному матчі в Акапулько українка зустрінеться з 26-ю ракеткою світу австралійкою Дар'єю Гавриловою.
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