Українка Левченко посіла 5-е місце на ЧС з легкої атлетики у стрибках у висоту.

22:27, 01 березня 2018
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Юлія Левченко завоювала срібло ЧС з легкої атлетики / Reuters

Українка показала результат 1 метр 89 сантиметрів.

Українка з першої спроби подолала планку на висоті 1,83, з другої спроби - на 1,89 і не зуміла реалізувати жодної з трьох спроб на висоті 1,93 метра.

Чемпіонкою світу стала Марія Ласіцкене з Росії - 2,01 метра,

Чемпіонат світу в Бірмінгемі проходить з 1 по 4 березня.

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Теги: #стрибки у висоту Левченко#Левченко краща молода легкоатлетка Європи