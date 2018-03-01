Українка Левченко посіла 5-е місце на ЧС з легкої атлетики у стрибках у висоту.

Наша спортсменка не змогла поборотися за медалі.

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився перший день чемпіонату світу з легкої атлетики, де українка Юлія Левченко зайняла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка показала результат 1 метр 89 сантиметрів.

Українка з першої спроби подолала планку на висоті 1,83, з другої спроби - на 1,89 і не зуміла реалізувати жодної з трьох спроб на висоті 1,93 метра.

Чемпіонкою світу стала Марія Ласіцкене з Росії - 2,01 метра,

Чемпіонат світу в Бірмінгемі проходить з 1 по 4 березня.