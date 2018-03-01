Українка Левченко посіла 5-е місце на ЧС з легкої атлетики у стрибках у висоту.
22:27, 01 березня 2018Інше
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Наша спортсменка не змогла поборотися за медалі.
Юлія Левченко не змогла завоювати медаль ЧС з легкої атлетики / Reuters
У Бірмінгемі (Великобританія) завершився перший день чемпіонату світу з легкої атлетики, де українка Юлія Левченко зайняла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка показала результат 1 метр 89 сантиметрів.
Українка з першої спроби подолала планку на висоті 1,83, з другої спроби - на 1,89 і не зуміла реалізувати жодної з трьох спроб на висоті 1,93 метра.
Чемпіонкою світу стала Марія Ласіцкене з Росії - 2,01 метра,
Чемпіонат світу в Бірмінгемі проходить з 1 по 4 березня.
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