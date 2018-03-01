Українка Кривоніс завоювала срібло юніорського чемпіонату світу з біатлону

В Отепя пройшли індивідуальні гонки змагань.

В Отепя (Естонія) завершилися індивідуальні гонки в рамках юніорського чемпіонату світу з біатлону, де срібло у дівчат завоювала представниця України Ганна Кривоніс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кривоніс пройшла дистанцію з двома промахами на вогневих рубежах і 2 хвилинами штрафу, і стала срібним призером, випередивши на 15,3 секунди промахнувшуюся три рази росіянку Ірину Казакевич, стала бронзовим призером.

Читайте такожПрезидент федерації біатлону: після останніх публікацій в пресі Джима думає про завершення кар'єриЧемпіонкою світу в цій дисципліні стала Каміла Жук з Польщі, яка з двома промахами випередила своїх головних суперниць більше, ніж на 3 хвилини.

Біатлон Чемпіонат світу.

Юніорки. Індивідуальна гонка. 12,5 км, чотири вогневих рубежі

1. Каміла Жук (Польща) - + 41.36,1 (1+1+0+0)

2. Ганна Кривонос (Україна) - +3.04,7 (0+1+1+0)

3. Ірина Казакевич (Росія) - +3.20,0 (2+1+0+0)

... 38. Анна Коваленко (Україна) - +8.47,2 (0+2+0+2)

39. Валерія Дмитренко (Україна) - +8.57,7(2+2+0+2)

... 52. Оксана Сигети (Україна) - +11.18,6 (0+4+2+2)