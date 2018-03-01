Уряд Росії "кинув" олімпійських чемпіонів, вручивши машини не тієї моделі

Чемпіони Олімпійських ігор отримали в подарунок від держави не ті автомобілі, які їм було обіцяно.

Глава федерації фігурного катання на ковзанах Росії Алєксандр Горшков заявив, що спортсмени, які отримали призові місця на Олімпіаді в Пхьончхані, отримали в подарунок від держави не ті автомобілі, які їм було обіцяно.

Так, замість автомобілей моделі BMW X6, які російський уряд обіцяв чемпіонам, ті отримали лише авто моделей BMW X4 і X5.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Читайте такожЧленство Олімпійського комітету РФ у Міжнародному олімпійському комітеті відновлено«Насправді вони отримали X5 і X4. X6 я там не бачив», - заявив Горшков на прес-конференції в Москві в четвер. Він був присутній на церемонії вручення ключів від машин, яка відбулася напередодні.

Моделі X6 повинні були вручити золотим медалістам - фігуристці Аліні Загітовій і чоловічий хокейній збірній. X5 повинні були отримати срібні медалісти, X4 – бронзові.

Загітова підтвердила, що отримала X5. Фігуристка Євгєнія Медведєва, срібна медалістка, заявила, що отримала X4.

Церемонія нагородження олімпійців відбулася в середу на Красній площі у Москві.