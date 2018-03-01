Олімпійський чемпіон Абраменко став кращим спортсменом України в лютому
13:42, 01 березня 2018Інше
234
Кращим тренером обраний його тренер Енвер Аблаєв.
Олександр Абраменко / НОК України
Фристайліст Олександр Абраменко став кращим спортсменом лютого в Україні.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
Тренер Абраменка Енвер Аблаєв був визнаний кращим наставником минулого місяця.
Абраменко вже вдруге у кар'єрі отримує звання кращого спортсмена місяця. Раніше фристайліст перемагав у цій номінації у лютому 2016 року, коли завоював малий Кришталевий глобус.
Нагадаємо, що в лютому цього року Олександр виграв золото в лижній акробатиці на Олімпійських іграх в Пхьончхані, ставши першим в історії України олімпійським чемпіоном на зимових Іграх серед чоловіків.
Як повідомляв УНІАН, і спортсмена, і його тренера нагородили орденами «За заслуги» III ступеня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter