Олімпійський чемпіон Абраменко став кращим спортсменом України в лютому

Кращим тренером обраний його тренер Енвер Аблаєв.

Фристайліст Олександр Абраменко став кращим спортсменом лютого в Україні.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Тренер Абраменка Енвер Аблаєв був визнаний кращим наставником минулого місяця.

Абраменко вже вдруге у кар'єрі отримує звання кращого спортсмена місяця. Раніше фристайліст перемагав у цій номінації у лютому 2016 року, коли завоював малий Кришталевий глобус.

Нагадаємо, що в лютому цього року Олександр виграв золото в лижній акробатиці на Олімпійських іграх в Пхьончхані, ставши першим в історії України олімпійським чемпіоном на зимових Іграх серед чоловіків.

Як повідомляв УНІАН, і спортсмена, і його тренера нагородили орденами «За заслуги» III ступеня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.