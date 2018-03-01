Чемпіону Олімпіади Абраменку вручили орден "За заслуги" III ступеня (відео)
12:41, 01 березня 2018Інше
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Нагороду отримав і тренер олімпійського чемпіона Енвер Аблаєв.
офіційний Twitter президента України
Президент України Петро Порошенко нагородив олімпійського чемпіона Пхьончхану у фристайлі Олександра Абраменка і його тренера Енвера Аблаєва орденом «За заслуги» III ступеня.
«Вся Україна бачила переможний стрибок Олександра Абраменка на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Це – перемога, про яку всі мріяли, яку дуже сильно чекали. Був радий вручити спортсмену та його тренеру Енверу Аблаєву ордени «За заслуги» III ступеня», – написав Порошенко в твіттері.
Нагадаємо, що Абраменко виграв золоту медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Ця медаль стала єдиною для України на головному старті чотириріччя.
Зазначимо, що за золото Олімпіади український фрістайліст має отримати від держави 125 тисяч доларів.
Президент вручил орден "За заслуги" олимпийскому чемпиону Александру Абраменко
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