Чемпіону Олімпіади Абраменку вручили орден "За заслуги" III ступеня (відео)

Нагороду отримав і тренер олімпійського чемпіона Енвер Аблаєв.

Президент України Петро Порошенко нагородив олімпійського чемпіона Пхьончхану у фристайлі Олександра Абраменка і його тренера Енвера Аблаєва орденом «За заслуги» III ступеня.

«Вся Україна бачила переможний стрибок Олександра Абраменка на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Це – перемога, про яку всі мріяли, яку дуже сильно чекали. Був радий вручити спортсмену та його тренеру Енверу Аблаєву ордени «За заслуги» III ступеня», – написав Порошенко в твіттері.

Нагадаємо, що Абраменко виграв золоту медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Ця медаль стала єдиною для України на головному старті чотириріччя.

Зазначимо, що за золото Олімпіади український фрістайліст має отримати від держави 125 тисяч доларів.