Олімпійський чемпіон Абраменко: в Україні нам тренуватися ніде

Олександр Абраменко зізнався, що у нього були запрошення виступати за Росію.

Олімпійський чемпіон Ігор у Пхьончхані у дисципліні "лижна акробатика" Олександр Абраменко розповів про умови підготовки українських спортсменів у своєму виді спорту - фристайлі.

"В Україні нам тренуватися ніде. Єдине, де ми це робимо в Україні, - виїжджаємо в Івано-Франківськ, там є зал, там ми стрибаємо на батуті і отримуємо загальнофізичну підготовку. Стрибати з трампліна в Україні ніде. Влітку я тренуюся в Швейцарії, взимку - у Фінляндії", - зазначив Абраменко в інтерв'ю журналу "Новое время".

В Україні фристайл поки не став модним, тут немає великої кількості бажаючих займатися ним. За кордоном зовсім інша ситуація - він розвивається, і дуже багато дисциплін. У нас тут, на жаль, тільки акробатика. Сучасні і найбільш успішні центри фристайлу - це Китай, Білорусь, США і Канада".

Також Олександр Абраменко розповів про своє особисте ставлення до спортсменів, які залишають Україну і виступають за інші країни.

"Я не засуджую тих спортсменів, які від'їжджають з України тренуватися і виступати за інші країни. Це їх право і вибір. Чи був у мене вибір виїхати (у Росію. - УНІАН)? Так, був. Але, як бачите, я залишився в Україні і приніс нашій країні золото".

Нагадаємо, золото Олександра Абраменка стало єдиною медаллю представників України на Олімпійських іграх в Пхьончхані.