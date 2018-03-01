Відбулися урочисті проводи українських паралімпійців у Пхьончхан (фоторепортаж)

На підготовку спортсменів держава виділила 30 мільйонів гривень.

У Києві в концертному залі Stereo Plaza відбулися урочисті проводи паралімпійської збірної України на XII зимові Паралімпійські ігри, які пройдуть в Пхьончхані (Південна Корея) з 9-го по 18 березня.

Дружина президента України Марина Порошенко побажала успіхів команді і зазначила, що її зустрічі з українськими спортсменами напередодні Паралімпіади вже стали доброю традицією.

"Я з великим задоволенням згадую час, коли ми бачилися перед літньою Паралімпіадою в Ріо-де-Жанейро. У Бразилії наша збірна показала просто тріумфальний результат. І сьогодні Україна вірить і чекає перемоги Національної паралімпійської команди на зимових іграх. Нехай разом з вами переможе Україна", - зазначила перша леді України у своєму зверненні до паралімпійців.

Дружина президента подарувала спортсменам паралімпійської збірної український прапор. "Нехай він буде вашим оберегом і надихає на нові звершення. Всі українці підтримують вас, а Україна чекає на ваші перемоги", - зазначила Порошенко.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко повідомив, що держава повною мірою забезпечила підготовку українських паралімпійців до головних стартів чотириріччя. На тренувальні збори, обмундирування й інші потреби за минулий і цей рік уряд виділив 30 млн гривень.

Крім того, вперше в історії України чемпіони і призери Паралімпіади будуть відзначені в рівній мірі зі спортсменами-олімпійцями. Таким чином, володарі золотих нагород отримають премії у розмірі 125 тисяч доларів США (за курсом НБУ на момент виплати), срібні призери - 80 тисяч, бронзові - 55 тисяч.

Як повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, у складі паралімпійської збірної у Пхьончхан відправляються 30 спортсменів замість заявлених раніше 33-х (кілька атлетів вибули через хвороби).

Варто відзначити, що українська команда буде в шостий раз брати участь на зимовій Паралімпіаді. Найвдалішою до цього часу була Паралімпіада 2006 року в Турині, коли українці стали другими за загальною кількістю медалей та третіми за кількістю золотих нагород.

На минулих зимових Паралімпійських іграх у Сочі в 2014 році українська команда завоювала 25 медалей (5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових), посівши підсумкове четверте місце за кількістю золотих нагород.

В рамках урочистих проводів Національної паралімпійської збірної України відбулася шоу-програма за участю відомих виконавців - The Hardkiss, Pianoboy, Monatik, O'Torvald, С. К. А. Й., Христина Соловій та інші. За словами організаторів, всі учасники концерту відмовилися від гонорарів за виступи.

XII зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 9-го по 18 березня в Пхьончхані (Південна Корея).