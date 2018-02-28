Членство Олімпійського комітету РФ у Міжнародному олімпійському комітеті відновлено
Членство Олімпійського комітету Росії в Міжнародному олімпійському комітеті відновлено.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав голова Олімпійського комітету РФ Олександр Жуков.
«Сьогодні ми отримали листа з МОК з приводу відновлення статусу. Він досить короткий. Відновлення було пов'язане із закінченням допінг-тестів. У листі написано, що всі тести були чистими. Автоматично рішення про відновлення набирає чинності», - сказав Жуков.
Як відомо, 5 грудня 2017 року МОК прийняв рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея). Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.
Також МОК призупинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.