Сьогодні відбудуться проводи українських паралімпійців у Пхьончхан (відео)
11:26, 28 лютого 2018Інше
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Паралімпійську збірну України представляють 33 спортсмена.
facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Ще один український спортивний десант готується висадитися в Південній Кореї – урочисті проводи паралімпійців відбудуться сьогодні в Києві.
Як розповів "ТСН" президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, майбутні учасники Ігор тренувалися в Італії, а додому вони прилетять тільки на одну добу, і вже 1 березня вирушать в Пхьончхан. 33 атлета будуть змагатися в лижних гонках, біатлоні і сноуборді.
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У Києві готуються до проводів українських паралімпійців у Пхьончхан
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