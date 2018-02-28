Сьогодні відбудуться проводи українських паралімпійців у Пхьончхан (відео)

11:26, 28 лютого 2018
Інше
189
facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Як розповів "ТСН" президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, майбутні учасники Ігор тренувалися в Італії, а додому вони прилетять тільки на одну добу, і вже 1 березня вирушать в Пхьончхан. 33 атлета будуть змагатися в лижних гонках, біатлоні і сноуборді.

Читайте такожОголошено склад збірної України на Паралімпіаду-2018Це буде вже шоста Паралімпіада для України. На попередніх Іграх у Сочі українці посіли четверте місце за кількістю медалей. Багаторазова призерка Світлана Трифонова пояснює, що спорт допомагає таким, як вона, відчувати себе повноцінними людьми і прославляти рідну країну на весь світ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Паралімпіада 2018
Теги: #Паралімпіада-2018#паралімпійська збірна України