Президент федерації біатлону: після останніх публікацій в пресі Джима думає про завершення кар'єри

Володимир Бринзак зазначив, що нездорова увага жовтої преси і вболівальників додає негативу в і без того не ідеальну ситуацію.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що біатлоністка Юлія Джима думає про завершення кар'єри.

За його словами, причиною цього стала критика з боку вболівальників. Про це він розповів в інтерв'ю сайту biathlon.com.ua.

"На хвилі Олімпіади нездорова увага жовтої преси і уболівальників, які раз на чотири роки дивляться біатлон, а потім випускають тонни критичних стріл на адресу спортсменів – все це додає негативу в і без того не ідеальну ситуацію. І, будемо відверті, можуть зруйнувати команду. Та ж Джима після останніх публікацій думає про те, щоб завершити кар'єру. Ми самі можемо поховати майбутнє українського біатлону", - сказав Бринзак.

Читайте такожНаставник жіночої команди України з біатлону Велепец про провал в Пхенчхані: коли треба було тренуватися, ми вболівалиБринзак також прокоментував чутки, що з'явилися в пресі, про романтичні стосунки між Юлією Джимою і наставником жіночої збірної Урошем Велепецем.

"Я не можу давати стовідсоткових гарантій, але виходячи з того, що я знаю зі спілкування з Урошем, і з Юлею – у них склалися тісні робочі стосунки. Юля – така спортсменка, яка прагне глибоко аналізувати весь тренувальний процес, будь-які нюанси в техніці бігу, стрільби, психології. І з нею треба багато розмовляти, переконувати. Сестри Семеренко в цьому відношенні більше працювали з Григорієм Шамраєм, Меркушина – з батьком, а Джима – з Велепецем. Ну а комусь на цьому тлі було вигідно зробити сенсацію", - зазначив Володимир Бринзак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Бориспіль повернулися спортсмени, які представляли Україну на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані.