Заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії набуде чинності в 2021 році

Однак Всесвітнє антидопінгове агентство рекомендує не проводити змагання в РФ.

Прес-служба Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) повідомила, що Росія не зможе приймати міжнародні змагання лише з 2021 року, якщо до того часу Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не відновлять у правах. Саме в 2021-му набудуть чинності зміни до кодексу WADA.

Втім, агентство рекомендує не проводити міжнародні старти в Росії, поки РУСАДА не відновлять у правах, повідомляє Xsport з посиланням на видання life.ru.

Нагадаємо, що РУСАДА позбулося акредитації WADA на підставі звіту комісії Річарда Паундао про допінг у російській легкій атлетиці. Антидопінгова діяльність на території Росії здійснюється за допомогою британського UKADA.

Нагадаємо, російських атлетів допустили на Олімпійські ігри-2018 під нейтральним прапором, щоправда вже у Пхьончхані ще двоє росіян попалися на допінгу.