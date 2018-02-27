Заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії набуде чинності в 2021 році

18:20, 27 лютого 2018
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REUTERS

Втім, агентство рекомендує не проводити міжнародні старти в Росії, поки РУСАДА не відновлять у правах, повідомляє Xsport з посиланням на видання life.ru.

Нагадаємо, що РУСАДА позбулося акредитації WADA на підставі звіту комісії Річарда Паундао про допінг у російській легкій атлетиці. Антидопінгова діяльність на території Росії здійснюється за допомогою британського UKADA.

Нагадаємо, російських атлетів допустили на Олімпійські ігри-2018 під нейтральним прапором, щоправда вже у Пхьончхані ще двоє росіян попалися на допінгу.

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Теги: #Росія допінг у спорті