Оголошено склад збірної України на Паралімпіаду-2018

У складі команди в Пхенчхан вирушать 33 спортсмена.

До складу збірної України на Паралімпійські ігри в Пхенчхані увійшли 33 спортсмена. Українці змагатимуться у трьох видах спорту: лижних гонках, біатлоні і гірських лижах, повідомляє paralympic.org.ua.

Десять спортсменів, які увійшли до складу збірної, це лідери, або гайди, які супроводжують незрячих спортсменів та атлетів з вадами зору на лижній трасі під час змагань.

Зимові Паралімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9 по 18 березня.

На минулих Паралімпійських іграх Сочі-2014 Україна завоювала 25 медалей (5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових) і посіла 4-е командне місце.