Оголошено склад збірної України на Паралімпіаду-2018

14:28, 27 лютого 2018
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Паралімпіада стартує 9 березня / paralympic.org.ua

Десять спортсменів, які увійшли до складу збірної, це лідери, або гайди, які супроводжують незрячих спортсменів та атлетів з вадами зору на лижній трасі під час змагань.

Зимові Паралімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9 по 18 березня.

На минулих Паралімпійських іграх Сочі-2014 Україна завоювала 25 медалей (5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових) і посіла 4-е командне місце.

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Новина в сюжеті: Зимова Паралімпіада 2018
Теги: #збірна України#Паралімпіада-2018