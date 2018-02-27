Українка Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в мексиканському Акапулько

Ястремська та Козлова не змогли дограти свої матчі.

Торішня переможниця тенісних змагань Abierto Mexicano TELCEL серії International, що проводяться в Акапулько, Леся Цуренко успішно почала захист свого титулу у вівторок з матчу проти американки Лорен Девіс, повідомляє Великий теніс України.

Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка провела на корті зі 102 ракеткою світу 1 годину та 17 хвилин. У стартовому сеті Леся лідирувала 3-0, американці вдалося зрівняти рахунок, а потім і вийти вперед 4-3. Але наступні три гейми залишилися в активі українки. А у другій партії Цуренко віддала суперниці лише один гейм.

У наступному колі Леся Цуренко зіграє з Аріною Родиновой (WTA 130) з Австралії, яка у друге коло пройшла після дострокового завершення боротьби ще однієї представниці України - Катерини Козлової. Українка відмовилася від продовження гри за рахунку 2:6, 0:1.

Цуренко та Родіонова зустрічалися на корті лише раз: ще в 2007 році на турнірі ITF у Дніпрі, де сильнішою була наша тенісистка.

Ще одна представниця України на цьому турнірі Даяна Ястремська, яка пробилася в основну четку через кваліфікацію, вже в першому колі також достроково програла олімпійській чемпіонці Ріо-2016 Моніці Пуиг з Пуерто-Ріко. При рахунку 6:2, 4:6, 0:5 Ястремська припинила боротьбу.

Турнір в Акапулько триватиме до 3 березня.