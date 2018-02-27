Росію позбавили всіх міжнародних спортивних змагань з квітня 2018 року

12:38, 27 лютого 2018
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REUTERS

При цьому мова йде про нові заявки на турніри, тоді як вже затверджені старти в РФ не скасують

Видання посилається на новий Міжнародний стандарт відповідності з кодексом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Заборона на проведення турнірів буде діяти до відновлення членства Росії в WADA.

"У Росії не буде ніяких чемпіонатів світу і Європи, ніяких етапів авто - і мотогонок, включаючи Формулу-1, ніяких етапів Кубків світу з будь-якого виду спорту, шахових Олімпіад, Універсіад та Всесвітніх військових ігор", – резюмує видання.

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Теги: #Росія допінг у спорті