До Києва повернулася олімпійська збірна України (фотогалерея, відео)

Спортсмени протягом двох с половиною тижнів представляли країну на Іграх в Пхенчхані

Сьогодні після опівночі в аеропорту «Бориспіль» українська столиця зустріла спортсменів нашої олімпійської збірної, які представляли рідну країну на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані, повідомляє прес-служба НОК України.

Серед українців, які останніми повернулися додому з Кореї – шеф-місії Олімпійської команди Анна Сорокіна та представники гірськолижного спорту, лижних гонок, сноубордингу, фігурного катання, фристайлу.

Головна увага чисельної компанії зустрічаючих була прикута до тріумфатора Олімпійських ігор-2018 Олександра Абраменка, який приніс Україні історичне «золото» у фристайлі.

Привітати чемпіона приїхали віце-президент Національного олімпійського комітету України Равіль Сафіуллін, заступник Міністра молоді та спорту України Микола Даневич, керівник Департаменту Олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк, представники Міністерства оборони України, спортивних товариств, федерацій, журналісти, вболівальники та друзі спортсменів.

Незважаючи на пізній час та втомленість від тривалого перельоту, Олександр та інші спортсмени й наставники відповіли на всі запитання представників ЗМІ, поділившись враженнями від перебування в Пхьончхані та виступів на Іграх-2018.