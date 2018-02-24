Світоліна розбила росіянку і захистила титул чемпіонки турніру в Дубаї

Це 11-та перемога на турнірах WTA в кар'єрі українки.

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна на великому турнірі WTA категорії Premier у Дубаї з призовим фондом $2,623,485 у фінальному матчі обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну та оформила свій другий титул у сезоні-2018.

На старті фінального матчу Світоліній знадобилося кілька геймів, щоб пристрілятися і знайти свою гру. У Касаткіної був шанс захопити ініціативу, але росіянка не реалізувала брейк-поінт. Незабаром Світоліна зробила брейк і пішла у відрив. Після трьох втрачених сет-болів українка поставила крапку у стартовій партії.

Між сетами тренер росіянки намагався спрямувати її гру в інше русло, але Світоліну було не зупинити. У другій партії вона продовжила розстрілювати суперницю з задньої лінії і в підсумку не поступилася їй жодного гейму.

У підсумку – більш ніж переконлива перемога з рахунком 6:4, 6:0 на користь уродженки Одеси.

Титул у Дубаї став для Світоліної 11-м в кар'єрі.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Світоліна обіграла китаянку Ван Цян, японку Наомі Осаку, а в півфіналі впевнено пройшла екс-першу ракетку німкеню Анжелік Кербер.

Дубай. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Дарія Касаткіна (Росія) – 6:4, 6:0

Світоліна виграла на турнірі в Дубаї і рік тому. Таким чином, вона стала лише третьою тенісисткою, яка зуміла виграти тут два роки поспіль.