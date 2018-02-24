Світоліна розбила росіянку і захистила титул чемпіонки турніру в Дубаї

18:57, 24 лютого 2018
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Еліна Світоліна захистила титул в Дубаї / facebook.com/ddftennis

На старті фінального матчу Світоліній знадобилося кілька геймів, щоб пристрілятися і знайти свою гру. У Касаткіної був шанс захопити ініціативу, але росіянка не реалізувала брейк-поінт. Незабаром Світоліна зробила брейк і пішла у відрив. Після трьох втрачених сет-болів українка поставила крапку у стартовій партії.

Між сетами тренер росіянки намагався спрямувати її гру в інше русло, але Світоліну було не зупинити. У другій партії вона продовжила розстрілювати суперницю з задньої лінії і в підсумку не поступилася їй жодного гейму.

У підсумку – більш ніж переконлива перемога з рахунком 6:4, 6:0 на користь уродженки Одеси.

Титул у Дубаї став для Світоліної 11-м в кар'єрі.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Світоліна обіграла китаянку Ван Цян, японку Наомі Осаку, а в півфіналі впевнено пройшла екс-першу ракетку німкеню Анжелік Кербер.

Дубай. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Дарія Касаткіна (Росія) – 6:4, 6:0

Світоліна виграла на турнірі в Дубаї і рік тому. Таким чином, вона стала лише третьою тенісисткою, яка зуміла виграти тут два роки поспіль.

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Теги: #Світоліна у Дубаї