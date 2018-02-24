17-річна українська дзюдоїстка Білодід завоювала золото на престижному турнірі у Дюссельдорфі

17:49, 24 лютого 2018
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Дар&#039;я Білодід вишрала золото на турнірі Grand Slam у Дюссельдорфі / ukrainejudo.com

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Киянка Дар'я Білодід продовжила переможну ходу цього сезону. Після перших місць на змаганнях у Тунісі та Парижі Дар’я виграла ще один престижний турнір. На шляху до першого місця у категорії до 48 кг чинна чемпіонка Європи пройшла суперниць із Іспанії, Румунії та Монголії. Найзапекліша боротьба, що перейшла у "голден скор", тривала у фіналі з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Лондона-2012 та чемпіонату світу-2011 Євою Черновіцкі з Угорщини.

Досвідчена 31-річна суперниця вдало стримувала атаки Дар'ї, але була безсила проти кидка підхватом у бездоганному виконанні нестримної киянки.

У цій вазі виступала ще одна українка – Марина Черняк, але вона програла вже у своєму першому поєдинку й вибула з подальшої боротьби.

ukrainejudo.com

Ще один український фіналіст – досвідчений Георгій Зантарая – лише у фіналі поступився спортсмену з Японії Кензо Тагаві у вазі до 66 кг. Японець на турнірному шляху переміг ще одного українця – Богдана Ядова. До речі, Богдан на своєму першому в кар'єрі турнірі серії GRAND SLAM у другому раунді отримав важливу перемогу над азербайджанським спортсменом, бронзовим призером чемпіонату Європи-2017 Ніджатом Шихалізаде.

П’ятий учасник першого дня від України Артем Лесюк у категорії до 60 кг вибув на старті.

Завтра, у неділю, інші українські спортсмени також вийдуть на старт турніру у Німеччині. 

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Теги: #Дар'я Білодід