17-річна українська дзюдоїстка Білодід завоювала золото на престижному турнірі у Дюссельдорфі

Георгій Зантарая приніс українській збірній срібло.

У німецькому Дюссельдорфі, де проходять престижні змагання серії Grand Slam з дзюдо, 17-річна українка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль. Її напарник по збірній України досвідчений Георгій Зантарая виграв срібну нагороду.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Киянка Дар'я Білодід продовжила переможну ходу цього сезону. Після перших місць на змаганнях у Тунісі та Парижі Дар’я виграла ще один престижний турнір. На шляху до першого місця у категорії до 48 кг чинна чемпіонка Європи пройшла суперниць із Іспанії, Румунії та Монголії. Найзапекліша боротьба, що перейшла у "голден скор", тривала у фіналі з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Лондона-2012 та чемпіонату світу-2011 Євою Черновіцкі з Угорщини.

Досвідчена 31-річна суперниця вдало стримувала атаки Дар'ї, але була безсила проти кидка підхватом у бездоганному виконанні нестримної киянки.

У цій вазі виступала ще одна українка – Марина Черняк, але вона програла вже у своєму першому поєдинку й вибула з подальшої боротьби.

Ще один український фіналіст – досвідчений Георгій Зантарая – лише у фіналі поступився спортсмену з Японії Кензо Тагаві у вазі до 66 кг. Японець на турнірному шляху переміг ще одного українця – Богдана Ядова. До речі, Богдан на своєму першому в кар'єрі турнірі серії GRAND SLAM у другому раунді отримав важливу перемогу над азербайджанським спортсменом, бронзовим призером чемпіонату Європи-2017 Ніджатом Шихалізаде.

П’ятий учасник першого дня від України Артем Лесюк у категорії до 60 кг вибув на старті.

Завтра, у неділю, інші українські спортсмени також вийдуть на старт турніру у Німеччині.