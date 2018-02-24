Чехія слідом за США і Канадою бойкотуватиме Кубок світу з біатлону в Тюмені

14:17, 24 лютого 2018
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На Прикарпатті збудують біатлонний стадіон / MirBiatlona

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Як повідомляє місцеве видання iDnes, про рішення команди оголосив глава чеської спортивної федерації Іржі Хамза. За його словами, таким чином збірна Чехії з біатлону підтвердить своє неприйняття вживання допінгу російськими спортсменами.

Хамза зазначив, що чеські спортсмени готові до наслідків бойкоту: відсутність атлетів на етапі Кубка світу може змінити квоту на участь біатлоністів з цієї країни в наступних змаганнях.

Раніше сьогодні про бойкот змагань з біатлону заявила спортивна федерація США. Команда обґрунтувала своє рішення «підтримкою чистого спорту і власною безпекою». В кінці минулого року про бойкот етапу Кубка світу оголошувала канадська Асоціація біатлону. Представники цієї збірної заявили про недовіру російській антидопінгової системі.

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Теги: #Росія#біатлон#Чехія