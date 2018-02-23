Світоліна обіграла Кербер і вийшла у фінал тенісного турніру в Дубаї

Українка впевнено обіграла 9-у ракетку світу в двох партіях з однаковим рахунком - 6:3, 6:3.

У Дубаї (ОАЕ) завершився півфінальний матч тенісного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Анжелік Кербер з Німеччини, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 25 хвилин.

За цей час Світоліна зробив 4 ейси проти 1 у суперниці, подала 72 відсотки перших подач (проти 22), реалізувала 67 відсотків брейк-поінтів (проти 57 у суперниці).

Всього Світоліна виграла 56 розіграшів м'ячів проти 44 - у суперниці.

У фіналі, який відбудеться в суботу, 24 лютого, Світоліна зіграє з росіянкою Дариною Касаткіною, яка в іншому півфіналі обіграла Гарбінье Мугурузу з Іспанії - 3:6, 7:6, 6:1..