Світоліна обіграла японку Осаку і вийшла у півфінал турніру в Дубаї
17:37, 22 лютого 2018Інше
355
Наступною суперницею українки буде Анжелік Кербер.
Еліна Світоліна зіграє в півфіналі з Анжелік Кербер / Dubai Duty Free Tennis Championships
Українська тенісистка, четверта ракетка світу Еліна Світоліна пробилася у півфінал турніру серії Premier у Дубаї з призовим фондом 2 623 485 доларів.
У чвертьфіналі Світоліна обіграла 48-у ракетку світу Наомі Осаку з Японії.
Рахунок поєдинку - 6:2, 6:4. Матч тривав трохи менше півтори годин.
У півфіналі Світоліна, посіяна на цих змаганнях під номером 1, зіграє з шостою сіяною Анжелік Кербер з Німеччини.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна - володарка титулу на турнірі в Дубаї в 2017 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter