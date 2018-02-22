Світоліна обіграла японку Осаку і вийшла у півфінал турніру в Дубаї

Наступною суперницею українки буде Анжелік Кербер.

Українська тенісистка, четверта ракетка світу Еліна Світоліна пробилася у півфінал турніру серії Premier у Дубаї з призовим фондом 2 623 485 доларів.

У чвертьфіналі Світоліна обіграла 48-у ракетку світу Наомі Осаку з Японії.

Рахунок поєдинку - 6:2, 6:4. Матч тривав трохи менше півтори годин.

У півфіналі Світоліна, посіяна на цих змаганнях під номером 1, зіграє з шостою сіяною Анжелік Кербер з Німеччини.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна - володарка титулу на турнірі в Дубаї в 2017 році.