У Житомирі представники 10 областей України змагаються у спортивній аеробіці

Переможці змагань отримують путівку на міжнародну Гімназіаду, яка відбудеться в травні цього року в Марокко.

Молодь з 10 областей України виборює звання найкращих на всеукраїнських змаганнях зі спортивної аеробіки у Житомирі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Відкриття змагань відбулося сьогодні, 22 лютого, на базі спортивної школи «Авангард».

«Після довгої перерви ми відновлюємо участь України у всесвітніх гімназіадах. І змагання, які ми відкриваємо сьогодні, покликані допомогти відібрати найкращих спортсменів, які будуть представляти нашу країну у 14 видах спорту», – зазначив на відкритті змагань заступник Міністра освіти і науки України, Президент федерації учнівського спорту Роман Греба.

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До гімназіади України включені такі види спорту: бокс, велосипедний спорт, спортивна та художня гімнастика, дзюдо, карате, петанк, легка атлетика, плавання, спортивна аеробіка, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування та шахи.

Переможці змагань отримують путівку на міжнародну гімназіаду, яка відбудеться у травні цього року у Марокко.

У спортивній аеробіці сьогодні змагаються представники з Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та Житомирської областей.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році понад півтисячі учасників АТО з Житомирщини пройшли реабілітацію в санаторіях.