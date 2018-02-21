Світоліна обіграла китаянку і пробилася в чвертьфінал турніру Premier у Дубаї

Українка спробує захистити титул чемпіонки змагань в ОАЕ.

Українка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру категорії Premier у Дубаї.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

23-річна українка, яка посіяна під першим номером, почала свої виступи в ОАЕ з другого кола змагань. За вихід у чвертьфінал Еліна зустрілася з Ван Цян з Китаю.

Світоліна вдало стартувала, давши суперниці виграти лише один гейм на своїй подачі. У другій партії Еліна несподівано поступилася, але зуміла зібратися і забрала третій сет так само впевнено, як і перший. Загалом поєдинок тривав 2 години і 10 хвилин.

Еліна Світоліна (Україна) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 5:7, 6:2

У чвертьфіналі турніру нашій спортсменці буде протистояти 48-а ракетка світу Наомі Осака, яка вже встигла вибити Крістіну Младенович і Анетт Контавейт.

Еліна Світоліна захищає титул чемпіонки Дубая - рік тому вона перемогла на цих змаганнях.