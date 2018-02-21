До старту велоперегонів в Києві залишилося 100 днів

Race Horizon Park відбудеться 1-3 червня.

До старту самої престижної міжнародної велогонки країни Race Horizon Park залишилося рівно 100 днів, повідомляється на офіційному сайті змагань.

«У цьому році, у зв'язку з перенесенням святкування Дня Києва через проведення у столиці Фіналу Ліги чемпіонів по футболу, змагання відбудуться 1-3 червня. Протягом трьох днів атлети з усього світу будуть підкорювати столичні маршрути та обласні траси і як завжди стануть спортивним окрасою святкування дня міста», — зазначає голова оргкомітету Race Horizon Park Олександр Башенко.

В цілому пелотон велогонки традиційно становить близько 200 професійних спортсменів.

В цьому році велогонка Race Horizon Park в міжнародному статусі UCI 1.2 (Міжнародний союз велосипедистів) пройде в сьомий раз. Починаючись в 2012 році з груповою одноденки на шосе для чоловіків, велогонка зросла до 5 окремих рейтингових змагань, і тепер становить: три окремі групові змагання по шосе для чоловіків; одну групову велогонку і одну велогонку на час для жінок.

Поки реєстрація команд на велогонку у самому розпалі, а ось міжнародні судді, які будуть стежити за організацією змагань, вже відомі. У чоловіків комісаром UCI став суддя з Греції Владімірос Петсас. До речі, саме він був першим комісаром Race Horizon Park 2012 року. «Я мав честь стати першим комісаром міжнародної «версії» велогонки і пам'ятаю теплий прийом і гостинність організаторів. А також дуже гідну організацію. У мене, до речі, є українські корені (мій дідусь закінчив Харківський університет), і я сам ще в 1997 році кілька днів під час навчання на комісара UCI провів у Києві, тому я почувався, наче в сімейному колі», — розповідає він. Владімірос з нетерпінням чекає можливості знову приїхати в Україну: «Для мене це як друга моя рідна країна. Хочу знову насолодитися краєвидами Києва і фантастичною організацією Race Horizon Park. Безмежно вдячний Олександру Башенко, що він має таку пристрасть до реалізації цих велогонок на найвищому рівні». У жінок же комісаром UCI став португальський суддя Жозе Насцименто.

Як повідомляв УНІАН, Race Horizon Park — міжнародна велогонка на шосе, категорії 1.2, проходить в Україні протягом трьох днів під час святкування Дня Києва. Включає три групові одноденки для чоловіків, одну групову велогонку і одну велогонку на час для жінок. Участь у змаганнях беруть багато відомих іноземних команд зі всього світу, а також українські спортсмени.

Маршрут велоперегонів проходить по центральних вулицях столиці, а також в області. У суботу велогонка проходить на Хрещатику і Майдані Незалежності і є головною спортивною подією святкування дня міста.